Vom 28. März – 2. April 2018 gastiert der Zirkus Knie in Winterthur. Mit dem Bus gelangen die Fahrgäste bequem und ohne Parkplatzsuche von zuhause zum Zirkuszelt. Im Anschluss an die Abend- bzw. Nachtvorstellungen bietet Stadtbus Extrabusse direkt ab Zirkus in Richtung Töss, Wülflingen und Oberwinterthur.

Die Zirkusbesucherinnen und -besucher fahren im Rahmen des regulären Fahrplans mit dem Bus zur Vorstellung. Von den nahe gelegenen Haltestellen Technikum, Gewerbeschule und Zeughausstrasse ist das Zirkuszelt zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar.

Im Anschluss an die Abend- und Nachtvorstellungen (28., 29. und 31. März sowie 1. und 2. April) stehen jeweils drei Extrabusse direkt beim Zirkuseingang bereit. Sie verkehren in Richtung Töss, Wülflingen und Oberwinterthur und bedienen alle Haltestellen auf den befahrenen Streckenabschnitten. Im Anschluss an die Nachmittagsvorstellungen hingegen, steht den öV-Benutzenden für die Rückfahrt nach Hause ausschliesslich das reguläre Busangebot zur

Verfügung.