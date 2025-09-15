Gelenkbusse auf der Linie 10

Der Fahrplanwechsel fällt dieses Jahr auf den Sonntag, 14. Dezember. Für die Fahrgäste der Linie 10 erweitert Stadtbus die Kapazität. Ansonsten gibt es nur wenige Änderungen. Ende 2026 folgen weitere Angebotsausbauten im Zusammenhang mit der Eröffnung der Querung Grüze.

Ab dem 14. Dezember 2025 gilt der neue Fahrplan des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz. Wie immer entstehen dadurch da und dort Veränderungen bei den Abfahrtszeiten. Fahrgäste von Stadtbus Winterthur wird deshalb empfohlen, sich über die ZVV- oder die SBB-App frühzeitig über veränderte Abfahrtszeiten zu informieren.

Mehr Kapazität auf einzelnen Kursen der Linie 10

Auf der Buslinie 10 (Hauptbahnhof-Bahnhof Oberwinterthur) kommen auf einzelnen Kursen Gelenkautobusse zum Einsatz. Damit die Fahrt dieser rund 19 Meter langen Fahrzeuge optimal funktioniert und für die An- und Abfahrt bei Haltestellen genug Platz vorhanden ist, sind vorgängig verschiedene Anpassungen an Haltestellen, Parkfeldern und der Rychenbergstrasse notwendig. Eine weitere Verbesserung gibt es in Gundetswil. Dank der neuen Haltestelle «Hofacker» wird auf der Buslinie 611 dieser Dorfteil der Gemeinde Wiesendangen noch besser erschlossen.

Veränderungen ab Ende 2026

Grössere Veränderungen stehen bei Stadtbus Winterthur erst wieder im Dezember 2026 an. Ab dann fährt die Buslinie 7 elektrisch über die neue Querung Grüze und die Buslinie 5 erhält einen dichteren Taktfahrplan. Stadtbus Winterthur informiert zu gegebener Zeit.