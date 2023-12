Fahrplanwechsel am 10. Dezember

Am 10. Dezember ist Fahrplanwechsel. Fahrgäste von Stadtbus Winterthur sollten deshalb unbedingt den elektronischen Fahrplan oder die Fahrplan-Apps des ZVV oder der SBB konsultieren. Verschiebungen bei Abfahrtszeiten sind möglich, selbst wenn es auf dem Netz von Stadtbus Winterthur keine grösseren Veränderungen gibt.

Der neue Fahrplan tritt am Sonntag, 10. Dezember, in Kraft. Für die Stadt Winterthur und die angrenzenden Gemeinden gibt es einige Verbesserungen und wenige Änderungen. Teilweise können sich die Abfahrtszeiten verschieben. Zudem hat Stadtbus Winterthur die Definition von Kurzstrecken geändert. Dadurch kann es leichte Verschiebungen bei einzelnen Ticketpreisen geben. Fahrgäste sollten deshalb unbedingt den elektronischen Fahrplan konsultieren, um allfällige Änderungen bei den Preisen und den Verbindungen nicht zu verpassen. Folgende wesentliche Änderungen finden statt:

Linie 7: Durchgehender 10-Minuten-Takt

Auf der Linie 7 führt Stadtbus Winterthur einen durchgehenden 10-Minuten-Takt ein. Dieser gilt von Montag bis Freitag den ganzen Tag, neu auch während der Nebenverkehrszeit von 08.30 bis 15.30 Uhr.

Linie 674: Bessere Anschlüsse und neue Haltestelle

Auf der Linie 674 zwischen Pfungen/Neftenbach und Seuzach wird Stadtbus Winterthur ein zusätzliches Fahrzeug einsetzen. Damit verbessern sich die Anschlüsse an die Bahn. Zudem bedient die Linie 674 die neue Haltestelle «Wani» in Pfungen.

Linie 12: Häufigere Verbindungen

Die Linie 12, die den Hauptbahnhof mit dem Bruderhaus verbindet, verkehrt neu bereits um 09.17 Uhr statt wie bisher erst um 11.17 Uhr. Auch abends gibt es eine Verlängerung. Der letzte Bus verlässt das Bruderhaus um 19.17 Uhr und nicht bereits um 18.17 Uhr. Die Linie 12 verkehrt von März bis Oktober jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag.

Änderungen auf der Linie 610: Anpassung der Linienführung

Auf der Linie 610 ändert sich die Linienführung. Der Bus bedient die Haltestellen «Wasserfuri» und «Attikerstrasse» nur in Richtung Bahnhof Oberwinterthur. Zudem halten die Busse der Linie 610 in Richtung Hinterdorf an der neuen Kante der Haltestelle «Ländli» auf der Stationsstrasse. Die neue Linienführung ist nötig, damit der Bus den Fahrplan trotz Tempo 30 in Wiesendangen einhalten kann.