Im vergangenen Dezember hat Stadtbus Winterthur den grössten Fahrplanwechsel in sei-ner Geschichte umgesetzt. Der neue Fahrplan hat sich bewährt. Per 15. Dezember 2019 werden nun einige kleinere Anpassungen vorgenommen. Die mit dem Fahrplanwechsel verbundenen Anpassungen betreffen sowohl die Stadt als auch die Region Winterthur. Dies sind die wichtigsten Änderungen: Linien 1, 2, 3, 7 und 10 Zusätzliche Frühverbindungen zum Hauptbahnhof Winterthur mit Anschlüssen an die S-Bahnen nach Zürich (Montag bis Freitag). Linien 1, 2 und 3 Verlängerung des dichten Abendtaktes bis 21 Uhr. Linie 4 Zusätzlich durchgehender 10-Minuten-Takt zwischen 8 und 16 Uhr (Montag bis Freitag) und zwischen 9 und 18.15 Uhr (Samstag). Linie 12 Verlängerte Betriebszeiten für Fahrten ins Bruderhaus: am Samstag ab Winterthur, Archstrasse bereits um 10.17 Uhr; letzte Rückfahrt ab Winterthur, Bruderhaus um 18.30 Uhr. Linien 660 und 674 Zusätzliche Verbindungen in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend mit An-schluss an die S-Bahnen. Haltestellen Stadtbus bedient folgende neue Haltestellen: «Wiesendangen, Ländli» und «Elsau, Melcher». In Brütten wird die Haltestelle «Brütten, Steighof» aufgehoben. Alle Details zu den Änderungen sind auf www.stadtbus.winterthur.ch publiziert. Zusätzlich dazu empfiehlt Stadtbus Winterthur seinen Fahrgästen, die Abfahrtszeiten über die elektronischen Fahrpläne (https://www.zvv.ch/zvv/de/home.html), die ZVV- oder die SBB-App vor der ersten Fahrt nach dem Fahrplanwechsel zu überprüfen.