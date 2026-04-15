Fahrgastrekord bei Stadtbus Winterthur

Die Fahrgastzahlen bei Stadtbus Winterthur sind 2025 erneut gestiegen. 32 Millionen Personen nutzten im letzten Jahr das Angebot. Das sind gut drei Prozent mehr als noch 2024 und ein neuer Rekord.

Die Fahrgastzahl bei Stadtbus stieg auf den Regional- und Stadtlinien. Die vier Regionallinien 610, 611, 660 und 674 verzeichneten eine Zunahme von gut fünf Prozent, was in etwa 150’000 Fahrgästen entspricht. Auf dem Stadtnetz betrug die Zunahme drei Prozent oder 800'000 Fahrgäste. Insgesamt stieg die Fahrgastzahl bei Stadtbus in den letzten 10 Jahren um knapp 20 Prozent oder gut fünf Millionen Personen.

Ganzjährig zum Bruderhaus

Den grössten relativen Zuwachs verzeichnete die Linie 12. Seit Dezember 2024 verkehrt der Bus zum Bruderhaus ganzjährig anstatt wie zuvor nur zwischen März und Oktober. Die Zunahme betrug 73 Prozent. Der Angebotsausbau auf dieser Freizeitlinie hat sich bewährt. Erneut markant gewachsen ist die Fahrgastzahl auf der Linie 7. Die Zunahme betrug hier acht Prozent. Damit ist die Linie 7 mittlerweile zu einer eigentlichen Hauptlinie geworden, die wie die Linien 1, 2 und 3 jeweils mehr als 5 Millionen Fahrgäste nutzen. Seit Dezember 2024 verkehren die Busse auf der Linie 7 in der Hauptverkehrszeit im 7,5-Minuten-Takt statt wie zuvor im 10-Minuten-Takt.

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