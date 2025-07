Erfolgreiche Elektrifizierung der Linie 5 im Geschäftsjahr 2024

Stadtbus Winterthur blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück und erreichte mit 31 Millionen Fahrgästen einen neuen Höchstwert. Das sind eine Million Fahrgäste mehr als im Jahr 2023. Der heute publizierte Geschäftsbericht zeigt das Geschäftsjahr 2024 aus der Sicht der Fahrgäste.

Der Geschäftsbericht 2024 widmet sich ganz den Fahrgästen, die im vergangenen Jahr 71,4 Millionen Kilometer mit Stadtbus Winterthur zurückgelegt haben. Das sind 300’000 Kilometer mehr als im Vorjahr.

Auch die Anzahl Fahrgäste hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Besonders stark war die Nachfrage auf der Linie 7 (Bahnhof Wülflingen − Elsau, Melcher), die mit einem Zuwachs von knapp einer halben Million Passagieren (plus 10 Prozent) das grösste Wachstum verzeichnete. Auch die Linie 12 zum Wildpark Bruderhaus legte mit einem Plus von 14 Prozent deutlich zu. Die Linie 2 (Seen − Wülflingen) blieb mit 7,1 Millionen Fahrgästen (ein Plus von 4 Prozent) die meistfrequentierte Linie im Netz. Insgesamt nutzten 31 Millionen Menschen das Angebot von Stadtbus Winterthur. Das sind eine Million mehr als im Jahr 2023.

Die Linie 5 fährt elektrisch

Ein zentrales Projekt im Berichtsjahr war die Umstellung der Linie 5 auf den Trolleybusbetrieb. Dies war die erste derartige Transformation seit Jahrzehnten. Dank moderner Gelenktrolleybusse mit Batterieunterstützung konnte Stadtbus Winterthur sechs Dieselbusse ersetzen. Die neuen Fahrzeuge fahren teilweise an den Oberleitungen und laden sich während der Fahrt automatisch auf. Insgesamt wuchs das städtische Trolleybusnetz auf 51,89 Kilometer Oberleitungen. Das sind 4,85 Kilometer mehr als zuvor. Damit fahren die Linien 1, 2, 22, 3 und 5 an Oberleitungen.

Zufriedene Fahrgäste

Stadtbus Winterthur wurde in der ZVV-Kundenzufriedenheitsbefragung 2024 von den Fahrgästen so gut bewertet wie nie zuvor. Gleichzeitig konnte Stadtbus Winterthur ein stabiles operatives Ergebnis von 505’000 Franken erzielen. Aufgrund eines ausserordentlichen buchhalterischen Effekts durch das städtische Pensionskassen-Stabilisierungspaket resultierte jedoch ein negatives Gesamtergebnis mit einem Minus von 6'940’000 Franken. Genauere Informationen zu diesem Effekt sind im Geschäftsbericht erläutert.

Mit Blick auf die Zukunft liegt der Fokus auf dem weiteren Ausbau des Busdepots und der Fahrzeugflotte sowie der kontinuierlichen Verbesserung des Angebots für die Stadt Winterthur und die Region.

