Defekte Strassenbeleuchtungen, aus dem Takt geratene Uhren oder die beschädigte Infrastruktur an Bushaltestellen können künftig über die App der Stadt Winterthur mitgeteilt werden. Möglich macht dies der neue «Stadtmelder».

Seit heute können Meldungen zu Schäden im öffentlichen Raum der Stadt Winterthur über die Anwendung «Stadtmelder» mitgeteilt werden. Diese ist in der Stadt-Winterthur-App und über stadt.winterthur.ch/stadtmelder abrufbar. Mit wenigen Klicks teilen aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter den festgestellten Schaden mit. Bei Bedarf kann ein Bild aufgenommen und mitgeschickt werden. Die gemeldeten Schäden oder Defekte werden den zuständigen Fachdiensten zur Behebung weitergeleitet. Schäden werden in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen behoben.

Projekt mit Potenzial

Über den «Stadtmelder» können insbesondere Schäden und Defekte an Bushaltestellen, der öffentlichen Beleuchtung und an den Uhren gemeldet werden. Stadtwerk Winterthur und Stadtbus versprechen sich vom Einsatz des «Stadtmelders» eine raschere Kenntnis über beschädigte Infrastruktur. Das ermöglicht eine einfachere und effizientere Planung der notwendigen Massnahmen. Unter Diverses können weitere Schäden mitgeteilt werden. Das Beheben der Schäden wird zentral koordiniert. Ein Ausbau auf weitere Bereiche der Stadt Winterthur ist denkbar, so dass die Meldungen noch schneller an die richtige Stelle gelangen.

Der «Stadtmelder» ist ein gemeinsames Projekt von Stadtbus, Stadtwerk Winterthur und den Informatikdiensten (IDW). Mit dem einfachen und niederschwelligen Meldesystem sollen die Transparenz und die Bürgernähe zu den städtischen Bereichen verstärkt und ein weiterer Schritt Richtung Smart City Winterthur und Digitalisierung gemacht werden. Das für die Stadt Winterthur neue Instrument hat die Winterthurer Firma Anthrazit AG entwickelt und geliefert.