Einweihung der Querung Grüze

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit fahren Busse und Velos ab Dezember 2026 über die «Leonie-Moser-Brücke». Bereits am 5. September (10 bis 17 Uhr) findet das grosse Einweihungsfest mit vielen Attraktionen für Gross und Klein statt. Nach der Einweihung finden die letzten Arbeiten statt, bevor die elektrifizierte Buslinie 7 ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 über das neue Wahrzeichen des Grüze-Quartiers fährt.

Am 11. Juli 2023 fand beim Bahnhof Grüze der offizielle Spatenstich für die längste Brücke der Stadt Winterthur statt. Seit mehreren Monaten ist das Bauwerk bereits ein Wahrzeichen im Grüze-Quartier. Und nicht nur das: Die Brücke verbindet die Grüze mit dem wachsenden Quartier Neuhegi. Was dies bedeutet, erfährt die Bevölkerung von Winterthur am 5. September. Das grosse Einweihungsfest bietet die Gelegenheit, erstmals selbst über die Brücke zu flanieren oder mit dem Bus die Überfahrt zu erleben. Das Fest bietet viele Aktivitäten zum Mitmachen, Informationsstände und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Stadtbus Winterthur organisiert zusammen mit dem Tiefbauamt und vielen weiteren Organisationen wie etwa den SBB oder dem ZVV dieses einmalige Erlebnis für Gross und Klein.

Informationen und Aktivitäten

Stadtbus bietet die ersten Fahrten im Bus über die Brücke an – mit einem neuen Hess-Trolleybus und einem Volvo-Oldtimer. Dazu erlebt man die ganze Technik eines modernen Trolleybusses hautnah und erfährt mehr über das künftige Busangebot in Winterthur. Das Tiefbauamt zeigt alles rund um den Bau der «Leonie-Moser-Brücke» und präsentiert verschiedene Fahrzeuge, die im Strassenunterhalt in Winterthur zum Einsatz kommen. Und Stadtwerk gibt einen exklusiven Einblick in die Trafostation, die sich unter der Brücke verbirgt. Eine weitere Attraktion ist der Brückensprint. Wer am schnellsten die Rampe hinaufsprintet, gewinnt einen Preis. Dazu gibt es eine Hüpfburg, einen Loksimulator oder natürlich ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Wer interessiert ist an Fragen rund um die Stadtentwicklung, Sicherheit im Strassenverkehr, den öffentlichen Verkehr, den Veloverkehr oder Bemühungen zum Klimaschutz kommt ebenfalls nicht zu kurz. Und verschiedene Wettbewerbe locken mit attraktiven Preisen.

Anreise mit Velo oder ÖV

Für das Fest stehen keine Auto-Parkplätze zur Verfügung. Zudem sperrt die Stadtpolizei die Werkstrasse am Samstag, 5. September 2026. Dadurch findet die Ausfahrt aus dem Maag-Recycling-Center an diesem Tag über die Geiselweidstrasse statt – wie an normalen Wochentagen. Für Velos sind Parkplätze an der Hegistrasse sowie beim Bahnhof Grüze vorhanden. Wer mit dem Zug anreist, gelangt von den Bahngeleisen direkt auf die Brücke.

Betrieb ab Dezember 2026

Nach dem 5. September ist die Querung Grüze wieder eine Baustelle und für das Publikum gesperrt. Unter anderem folgen dann die Arbeiten an der Oberleitung für die Trolleybusse. Ab dem 13. Dezember steht das Bauwerk in Betrieb. Ab dann bringt die elektrifizierte Buslinie 7 die Fahrgäste neu über die St. Gallerstrasse (aus Richtung Wülflingen) und über die Sulzerallee (aus Richtung Elsau) zu den S-Bahnen am Bahnhof Grüze. An der Sulzerallee entstehen zwei neue Haltestellen – «Sulzerallee» auf der Höhe des Minervaplatzes sowie «Im Link». Beide Haltestellen sind bereits gebaut. Zudem erhielt die Haltestelle «Industriepark» der Linie 7 einen neuen Standort. Dank der Zusammenarbeit mit der AXA Versicherung sind die zwei Dächer der Wartehallen stadteinwärts begrünt.