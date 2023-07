Der Geschäftsbericht 2022 von Stadtbus Winterthur berichtet über ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Höhepunkt war eindeutig die Ankunft der neuen Doppelgelenk-Trolleybusse. Die ersten Monate waren zwar noch geprägt von der Corona-Pandemie. Trotzdem konnte Stadtbus Winterthur den Betrieb mit Ausnahme der Linie 2E immer aufrechterhalten.

Stadtbus Winterthur blickt auf ein bewegtes und sehr erfreuliches 2022 zurück. Nach zögerlicher Entwicklung zu Beginn des Jahres folgte ein stetiger Anstieg der Fahrgastzahlen. Rund 27 Millionen Fahrgäste nutzten das Angebot. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr war mit 15 Prozent deutlich. Anfangs Jahr galt noch die Maskenpflicht. Die Fahrgastzahlen lagen deswegen unter dem Rekordjahr 2019. Die ersten Monate des Jahres 2023 zeigen allerdings bereits Zahlen, welche jene des Jahres 2019 übersteigen. Besonders eindrücklich waren 2022 die gegenüber 2021 sechs Mal höheren Fahrgastzahlen auf den Nachtbus-Linien. Das mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 ausgebaute und optimierte Nachtnetz sowie der weggefallene Nachtzuschlag haben sich sehr positiv auf die Nutzung ausgewirkt.

Positives Finanzergebnis

Auch das Finanzergebnis von Stadtbus ist sehr erfreulich. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von gut zwei Millionen Franken, welcher vollumfänglich der Reserve von Stadtbus zugutekommt. Der Ausbau des Angebots bedingte auch den Ausbau des Personalbestandes. Per Ende 2022 beschäftigte Stadtbus rund 350 Mitarbeitende. Die Anzahl der Vollzeitpensen lag erstmals bei über 300.

Doppelgelenktrolleybus als Highlight

Stadtbus Winterthur hat im vergangenen Jahr einen bedeutsamen Schritt in Richtung Klimaneutralität vollzogen. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember sind 14 neue Trolleybusse mit Stützbatterie in Betrieb, wobei elf davon als Doppelgelenker auf der Linie 1 zwischen Töss und Oberwinterthur fahren. Am Ende des Jahres 2022 waren insgesamt 38 Trolleybusse – ein bisher unerreichter Höchststand – und 58 Dieselbusse für Stadtbus Winterthur im Einsatz. Trotz einer gestiegenen Fahrleistung im Jahr 2022 konnte durch die verbesserte Effizienz der neuen Trolleybusse der Stromverbrauch gesenkt werden. So ist der Stromverbrauch im Fahrbetrieb von Stadtbus Winterthur im Laufe der letzten zehn Jahre um zehn Prozent zurückgegangen, während die Fahrleistung im gleichen Zeitraum um zehn Prozent gestiegen ist.

Für Rückfragen: Matthias Gerth, Leiter Marketing und Kommunikation, Stadtbus Winterthur, +41 52 235 35 99 (heute von 11 bis 12 Uhr)