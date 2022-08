Stadtbus hat im Mai 2021 die erste Bestellung von elf Doppelgelenk- und drei Gelenktrolleybussen bei der Firma Hess AG in Bellach platziert. Nun wurde der erste Doppelgelenktrolleybus, der in den nächsten Wochen und Monaten als Fahrschulwagen in Winterthur unterwegs sein wird, im Depot Grüzefeld feierlich willkommen geheissen.

Stadtbus Winterthur startete im Oktober 2020 die Submission einer neuen Elektrobusgeneration und erteilte der Firma Hess AG in Bellach im März 2021 den Zuschlag für den Rahmenvertrag über maximal siebzig Busse (Medienmitteilung vom 6. April 2021).

Im Mai 2021 erfolgte die Bestellung der ersten Tranche, die elf Doppelgelenktrolleybusse und drei Gelenktrolleybusse umfasst (Medienmitteilung vom 27. Mai 2021). Der Auftrag beläuft sich auf rund 22 Millionen Franken.

Heute Dienstag, 30. August, wurde der erste Doppelgelenktrolleybus anlässlich eines Anlasses im Depot Grüzefeld in Winterthur willkommen geheissen. Dieser Bus mit einer Gesamtlänge von 24.7 m wird in den kommenden Wochen und Monaten auf den Winterthurer Strassen unterwegs sein. Ab Ende September startet die Ausbildung aller Fahrdienstmitarbeitenden von Stadtbus auf dem neuen Bus.

Die technischen Daten und einige Bilder des neuen Fahrzeugs finden Sie auf unserer Webseite.