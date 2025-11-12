Chlausbus mit neuer Ermittlungsfahrt

Nach dem grossen Erfolg des vergangenen Jahres ist der Chlausbus zurück. Dieses Mal bietet Stadtbus sowohl ein Programm für Familien mit Kindern ab 8 Jahren als auch für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren an. Die Ermittlungsfahrt durch Winterthur ist gespickt mit vielen Rätseln und Überraschungen. Wer 2024 schon dabei war, erlebt ein komplett neues Abenteuer. Der Chlausbus ist zwischen dem 5. und dem 14. Dezember 2025 auf insgesamt 16 Fahrten unterwegs.

Als Nachfolge des bekannten «Adventsbus» lancierte Stadtbus Winterthur im vergangenen Jahr den Chlausbus – zusammen mit den auf interaktive Spielwelten spezialisierten Unternehmen Geheimgang 188 und Enigma Games. Der Pilotversuch 2024 war überaus erfolgreich. Die Nachfrage überstieg das Platzangebot bei weitem. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren positiv und enthielten viele gute Hinweise für weitere Ideen. Diese sind in die Gestaltung des diesjährigen Programms eingeflossen. So hat Stadtbus beispielsweise die Schwierigkeit in zwei Niveaus aufgeteilt – eines für Kinder ab 8 Jahren und eines für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren. Beide Spiele sind komplett neu. Wer schon im Vorjahr dabei war, erlebt keine Wiederholungen. Dieses Mal begeben sich die Teilnehmenden auf ein Kriminalabenteuer mit dem Nordpol-Express.

Tickets für 20 und 25 Franken

Die knapp 90-minütige Ermittlungsfahrt kostet für Kinder 20 und für Erwachsene 25 Franken. Ein normales Billett für den öffentlichen Verkehr ist nicht notwendig. Es finden jeweils zwei Fahrten pro Tag statt – zu unterschiedlichen Zeiten. Eine rasche Buchung ist zu empfehlen, da einige Fahrten kurz nach der Ankündigung vergangene Woche schon fast ausgebucht sind. Die Fahrt findet im neusten Bus der Stadtbus-Flotte statt.

Weitere Informationen zum Chlausbus und Ticketreservation auf www.stadtbus.ch.