Beste Servicequalität bei Stadtbus Winterthur

Der ZVV führt jährlich eine Befragung der Fahrgäste durch. Im Jahr 2025 erzielte Stadtbus Winterthur dabei das beste Resultat seit Messbeginn. Die Bemühungen, die Servicequalität und das Angebot laufend zu verbessern, sind erfolgreich. Stadtbus Winterthur führt die Bemühungen auch künftig weiter, um das gute Niveau zu halten.

Stadtbus Winterthur erbringt Leistungen im Auftrag des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). Dieser überprüft die Qualität dieser Leistungen jedes Jahr mit der Qualitätsbefragung. Im Jahr 2025 haben im Marktgebiet von Stadtbus rund 1300 Personen den Fragebogen des ZVV ausgefüllt. Von 100 möglichen Punkten erreicht Stadtbus dabei deren 80. Das ist ein Punkt mehr als 2024 und insgesamt das beste Resultat seit der Einführung dieses Messsystems.

Verbesserungen in allen Bereichen

Stadtbus konnte sich bei allen Themen der Befragung verbessern. Dazu gehören die Pünktlichkeit, das Erreichen von Anschlüssen, die Freundlichkeit und Fahrweise des Fahrpersonals, die Sauberkeit der Fahrzeuge oder die Information bei Betriebsstörungen. Etwas kritischer bewerten die Fahrgäste weiterhin die Sauberkeit der Haltestellen – obwohl auch hier eine leichte Verbesserung gegenüber 2024 zu verzeichnen ist. Die Bemühungen, welche Stadtbus in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt ergriffen hat, gehen in die richtige Richtung. Die beste Bewertung erhielt Stadtbus bei der Sauberkeit der Fahrzeuge und der Pünktlichkeit.



Ständige Verbesserung der Qualität

Für Stadtbus ist klar, dass der eingeschlagene Weg zur laufenden Verbesserung der Servicequalität richtig ist. Dazu gehören regelmässige Schulungen des Fahrpersonals, eigene Qualitätsmessungen und der ständige Austausch mit anderen Verwaltungsbereichen der Stadt, Quartierorganisationen und Gemeinden im Marktgebiet.

