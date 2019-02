Auch dieses Jahr findet in der Winterthurer Innenstadt die traditionelle 1.-Mai-Kundgebung statt. Deshalb ist am Vormittag mit kurzzeitigen Betriebsunterbrüchen und Verspätungen zu rechnen.

Die Route des 1.-Mai-Umzugs führt von der Steinberggasse zum Oberen Graben und über die Stadthausstrasse bis zum Untertor. Der Umzug führt daraufhin durch die Arch- und Lagerhausstrasse und überquert am Schluss die Technikumstrasse und erreicht so den Festplatz am Neumarkt.

Aufgrund dieser Routenführung kommt es zwischen 10 und 11.30 Uhr zu kurzfristigen Betriebsunterbrüchen auf den jeweils betroffenen Streckenabschnitten der Linien 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 und 14. Nach Möglichkeit werden einzelne Streckenabschnitte umfahren. Dennoch ist mit dem Ausfall einzelner Busse sowie mit unregelmässigen Taktabständen zu rechnen. Anschlüsse können folglich in diesem Zeitraum nicht gewährleistet werden.

Stadtbus Winterthur ist bestrebt, seine Fahrgäste trotzdem möglichst pünktlich an ihr Ziel zu bringen, empfiehlt aber, genügend Zeitreserve einzurechnen. Zudem weichen Reisende Richtung Zürich mit Vorteil auf die S-Bahnen und Regionalzüge ab Oberwinterthur und Seen aus.