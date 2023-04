Die Denkmalpflege ist eine Dienstleistung im öffentlichen Interesse. Sie hat den Auftrag, die Einmaligkeit und die Vielfältigkeit des Winterthurer Ortsbildes zu erhalten. Dazu hilft sie mit fachlicher Beratung und finanzieller Unterstützung bei Umbauten an schützenswerten Gebäuden. Diese werden zudem in einem Inventar aufgeführt und dokumentiert. Regelmässig finden auch öffentliche Veranstaltungen statt, bei der die Denkmalpflege über ihre eigene Arbeit sowie über ausgewählte Themen informiert.

Für Projekte in allen Kernzonen und für Umbauten an Bauten, die im Inventar der Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung aufgeführt sind, ist die städtische Denkmalpflege zuständig. Für Umbauten an Inventarobjekten von überkommunaler Bedeutung ist die kantonale Denkmalpflege zuständig.