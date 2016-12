Tanzstücke fürs Tanzfest 2016

Vom 5. bis 7. Mai 2017 findet in mehr als 25 Schweizer Städten und Gemeinden das Tanzfest statt. Ziel des Tanzfests ist es, eine breite Öffentlichkeit für Tanz zu sensibilisieren, sie neugierig zu machen und Freude an der Bewegung zu wecken. Jede Region stellt ein eigenes Programm zusammen aus Vorstellungen, Strassenperformances, Workshops, Tanzfilmen oder Gesprächen. Reso ist zusammen mit tanzinwinterthur und dem Theater am Gleis Organisator des Tanzfest Winterthur.

Für das Tanzfest 2017 suchen wir Aufführungen, die am SA 6. Mai 2017 im öffentlichen Raum in Winterthur stattfinden.

Kriterien: Bewerben dürfen sich alle Tanzschaffenden/Tanzfreudigen

Bewerbung: Kurze Projektbeschreibung & Bio (max. 1 A4 Seite)

Anmeldeschluss: 15. Januar 2017

Aufführungsdatum: SA, 6. Mai 2017

Bewerbung an: winterthur@dastanzfest.ch

Entschädigung: Wir bieten ein kleines Entgelt (Abhängig von der Anzahl Teilnehmer. Details werden noch bekannt gegeben)

Koordination Tanzfest Winterthur:

Nadine Schwarz & Jacqueline Pasanisi

winterthur@dastanzfest.ch

078 677 85 55

Infos: www.dastanzfest.ch