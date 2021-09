Die Stadt Winterthur schreibt gemeinsam mit dem Theater am Gleis Koproduktionsbeiträge für Produktionen im Theater am Gleis aus. Die Ausschreibung richtet sich an Produzent/innen in den Sparten Theater, Tanz, Kinder- und Jugendtheater sowie an spartenübergreifende Produktionen.

Eingabefrist ist der 2. Januar 2022. Alle Informationen zur Ausschreibung finden Sie hier