Die Stadt Winterthur schreibt jährlich einen Förderpreis für Kunst- und Kulturschaffende bis zum 35. Altersjahr aus.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Personen bis zum vollendeten 35. Altersjahr, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.

Bewerbungsunterlagen

Der Bewerbung sind ein Nachweis (Fotokopie) über die Teilnahmeberechtigung, ein kurzer Lebenslauf und eine Dokumentation über das bisherige kulturelle Schaffen beizulegen.

Bewerbung

Bewerbung bis spätestens am 2. August 2021 an kulturfoerderung@win.ch, Betreff «Förderpreis»

Weitere Informationen finden sie hier