Informationen für Vertreterinnen und Vertreter von Kulturinstitutionen, Kulturschaffende, -veranstalterinnen und -vermittelnde

(Stand: 20.3.2020)

Die Auswirkungen der Corona-Virus-Epidemie sind für kulturelle Akteure äusserst gravierend. Es ist dem Bereich Kultur daher ein Anliegen, die kulturellen Organisationen und Freischaffende in Winterthur transparent über den aktuellen Stand zu informieren. In den vergangenen Wochen haben sich auf nationaler Ebene die Städte und Kantone unter der Leitung des Bundes darum bemüht, eine schweizweite Praxis in Bezug auf Soforthilfen und mittelfristige Massnahmen für den Kulturbereich zu entwickeln. Der Bund hat am 20.3.2020 über das Massnahmepaket informiert. Bereits entschieden hat der Bereich Kultur der Stadt Winterthur, der Haltung des Kantons Zürich zu folgen, was die Auszahlung von Subventionsbeiträgen und Projektförderungsbeiträgen betrifft.

Subventionierte Institutionen: Subventionsbeiträge der Stadt Winterthur werden nicht zurückgefordert. Da diese entgegen der Praxis der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich bereits Anfang Jahr ausbezahlt werden, wird die vom Kanton angebotene Option, die Beiträge frühzeitig einzufordern, in Winterthur hinfällig.

Projektförderung: Muss eine Veranstaltung / ein Projekt, welche/s der Bereich Kultur der Stadt Winterthur unterstützt hat, infolge des Coronavirus abgesagt werden, so gilt folgende Regelung: Der bewilligte Beitrag wird ausbezahlt oder nicht zurückgefordert, sofern die Schlussrechnung keinen Einnahmeüberschuss ausweist. Empfängerinnen und Empfänger der Beiträge werden über den genauen Ablauf informiert.

Künftige Gesuchstellung: Die Vergabe von projektbezogenen Beiträgen wird fortgesetzt. Die nächste Eingabefrist ist der 15. Mai 2020.

Monitoring: Der Bereich Kultur ist daran, eine möglichst verlässliche Wissensbasis aufbauen und einen Gesamtüberblick über die aktuelle Situation der Winterthurer Kultur zu erhalten, um sich zielführend und aktiv auf den verschiedenen Ebenen in die Massnahmenprozesse einbringen zu können.

Der Bereich Kultur informiert die kulturellen Akteure wöchentlich über den aktuellen Stand in Bezug auf die offenen Fragen. Ein FAQ wird in den kommenden Tagen ausgearbeitet. Die Abstimmung, Ausarbeitung und Koordination verschiedener Massnahmen auf allen Ebenen hat weiterhin höchste Priorität. Falls Sie in Winterthur kulturell tätig sind und regelmässig Informationen zum Thema erhalten möchten, melden Sie dies bitte an kultur@win.ch (Betreff: News Corona). Wir nehmen Sie gerne in den Verteiler auf. Einen Überblick über die aktuellen Massnahmen von Bund, Kanton Zürich und Stadt Winterthur finden Sie hier.

Die Verwaltungsgebäude inkl. Superblock sind aktuell für den Publikumsverkehr geschlossen. Via Internet, Telefon oder Post ist die Erreichbarkeit des Bereichs Kultur weiterhin weitestgehend sichergestellt (siehe Kontakt).

