Corona: Sofortmassnahmen und Infopoint Kultur

Wir sind da, wissen um die Dringlichkeit und arbeiten mit Hochdruck: Auf unserem Kultur-Infopoint Corona laden wir laufend die wichtigsten Informationen zu den beschlossenen Massnahmen vom Bund, dem Kanton Zürich und der Stadt Winterthur zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus im Kulturbereich. Ergänzend verschicken wir wöchentlich ein Update per Mail – wir nehmen Sie gerne in den Verteiler auf: kultur@win.ch. Individuelle Fragen versuchen wir so schnell wie möglich zu beantworten.

Zum Infopoint