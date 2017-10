Die Stadt Winterthur schreibt gemeinsam mit dem Theater am Gleis Koproduktionsbeiträge für Produktionen im Theater am Gleis aus. Die Ausschreibung richtet sich an Produzenten in den Sparten Theater, Tanz und Musik sowie an spartenübergreifende Produktionen.

Eingabefrist ist der 10. Januar 2018.

Alle Informationen zur Ausschreibung finden sie hier.