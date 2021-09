Die Städtekonferenz Kultur (SKK), der auch die Stadt Winterthur angehört, verfügt über zwei Ateliers in Belgrad, in denen jeweils Kulturschaffende aus zwei verschiedenen Schweizer Städten wohnen und arbeiten.

Vom 1. April 2023 bis 31. Juli 2023 stehen beide Ateliers in Belgrad im Rahmen eines Pilotversuchs Winterthurer Kulturschaffenden und ihren Familien respektive Künstler/innen-Kollektiven zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigt sind Kulturschaffende aller Sparten, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.

Bewerbungen sind bis spätestens 1. Februar 2022 einzureichen. Betreff «Doppel-Atelier Belgrad» per Mail an kulturfoerderung@win.ch.

Weitere Informationen finden Sie hier