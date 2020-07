Ausschreibung Atelier Genua

Die Stadt Winterthur vergibt ein Stipendium für das

Atelier in Genua

vom 1. Dezember 2021 - 28. Februar 2022



Teilnahmeberechtigt sind Kulturschaffende aller Sparten, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.

Die Bewerbung soll neben dem Bewerbungsformular einen kurzen Lebenslauf, eine Dokumentation des bisherigen Schaffens sowie Angaben über die beabsichtigten künstlerischen Tätigkeiten in Genua enthalten.

Bewerbungen sind bis spätestens 5. Oktober 2020 einzureichen. Betreff «Atelier Genau» per Mail an kulturfoerderung@win.ch.

Weitere Informationen finden Sie hier