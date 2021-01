Atelierstipendium Berlin: Februar bis Juli 2022

Die Stadt Winterthur schreibt ein Stipendium für das Atelier in Berlin aus, für den Zeitraum vom 1. Februar bis 30. Juli 2022.

Teilnahmeberechtigt sind Kulturschaffende aller Sparten, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.

Bewerbungen sind bis 30. April 2021 einzureichen an kulturfoerderung@win.ch. Weitere Informationen finden Sie hier.