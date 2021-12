Die Arbeitsintegration Winterthur führt arbeitsmarktnahe Integrationsprogramme in Abklärung, Stabilisierung, Bildung, Training und Praxiseinsatz. Für einen Einblick in unsere Arbeit bieten wir auch im Jahr 2022 Programmrundgänge an:

Mi 23. Februar 2022

Do 7. April 2022

Mi 18. Mai 2022

Do 7. Juli 2022

Mi 31. August 2022

Do 6. Oktober 2022

Mi 23. November 2022

Details dazu finden Sie auf dem Flyer.

Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch. Hier geht es zur Anmeldung.