Open House IAZH-Programme

Am Dienstag, 5. April 2022 öffnen einige unserer IAZH-Programme ihre Türen. Wir freuen uns, Sie an diesem Vormittag nach Winterthur einladen zu dürfen. Verschiedene Angebote bieten einen Einblick in die tägliche Arbeit und es gibt viel Zeit und Raum für einen Austausch.