Standaktion "Gesundheitsberufe der Stadt Winterthur"

Am 04. Mai 2022 findet im Stadttor Winterthur in Zusammenarbeit mit der integrierter Psychiatrie Winterthur und dem Kantonsspital Winterthur die Standaktion "Gesundheitsberufe der Stadt Winterthur" statt.

In diesem Rahmen werden von 10 Uhr bis 16 Uhr folgende Berufe vorgestellt.



Vorgestellte Berufe Grundbildung:

Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA

Fachfrau/-mann Betreuung EFZ (Betagtenbetreuung)

Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ

Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ

Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ

Hauswirtschaftspraktikerin/-praktiker EBA

Informatiker/-in EFZ

Kauffrau/-mann EFZ

Köchin/Koch EFZ

Küchenangestellte/-r EBA

Logistiker/-in EFZ

Medizinische/-r Praxisassistent/-in EFZ

Medizinproduktetechnologe/-in EFZ

Restaurationsangestellte/-r EBA

Datum und Zeit: Mittwoch 4. Mai 2022, 10.00 – 16.00 Uhr.

Veranstaltungsort: Stadttor, Bahnhof Winterthur

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.