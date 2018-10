Am 28. und 29. September fanden die alljährlichen Mechatronik Erlebnistage statt. Am Freitagmorgen konnten Schulklassen exklusive Führungen buchen. Am Nachmittag feierte die MSW die Eröffnung des Mechatronik Lab. Am Samstagmorgen wurde die neue MSW 4.0 eröffnet, so dass die Besucher für den Tag der offenen Türe die «neue» MSW unter die Lupe nehmen konnten. Weiterlesen