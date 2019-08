Du möchtest mehr zur Berufsbildung bei der Stadt Winterthur erfahren?



Dann besuche uns am 04.09.2019 von 15.00 bis 17.30 Uhr am Lehrstellenmarkt in der Reithalle an der Zeughausstrasse 65 in Winterthur und erhalte wichtige Informationen und alle Antworten auf deine Fragen von unseren Lernenden.



Wir freuen uns auf dich!