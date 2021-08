Besuche uns am Lehrstellenmarkt vom 01.09.2021!

Die Stadt Winterthur ist am Lehrstellenmarkt vom Mittwoch, 01.09.2021 in der Mehrzweckanlage Teuchelweiher (Zeughausstr. 65 in Winterthur)

von 15.00 – 17.30 Uhr vertreten. Über deinen Besuch freuen wir uns. News aus dem Lehrstellenmarkt werden auch auf Instagram @wintibildet publiziert.