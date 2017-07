Gleich in zwei Berufsbereichen stellt die Mechatronik Schule Winterthur MSW dieses Jahr die «Besten des Kantons», nämlich bei den Automatikern und den Elektronikern. Insgesamt konnten an der Lehrabschlussfeier 46 frischgebackene Berufsfachleute ihr eidgenössisches Diplom entgegennehmen.

In festlichem Rahmen und mit verschiedenen künstlerischen Darbietungen feierte die MSW zusammen mit geladenen Gästen, Familienangehörigen und Freunden in der Alten Kaserne die insgesamt 46 diesjährigen Diplomanden und Diplomandinnen. Das Prädikat «Bester des Kantons» erhielten dieses Jahr gleich zwei MSW-Absolventen. Bester Automatiker im Kanton Zürich des Jahres 2017 ist Florian Ulmschneider mit einem Notendurchschnitt von 5,7 über die ganze Lehrzeit gesehen. Diese Note hat er auch an der Abschlussprüfung, dem Qualifikationsverfahren, erreicht. Den gleichen Titel erhielt auch Roman Haldenstein, der die Ausbildung zum Elektroniker mit einem Durchschnitt von 5,5 über die vierjährige Lehrzeit abgeschlossen hat. An der Abschlussprüfung konnte er sich sogar mit der Note 5,6 noch etwas steigern. Auch er ist der Beste seines Fachs im Kanton Zürich.