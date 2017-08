Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 16. August 2017 die Verordnung über das Energie-Contracting, welche der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur am 3. Juli 2017 erlassen hat, auf den 1. Oktober 2017 in Kraft gesetzt.

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen seit Publikation schriftlich, begründet und mit Antrag beim Bezirksrat Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, Rekurs erhoben werden.

24. August 2017

Stadtkanzlei Winterthur