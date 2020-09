Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 23. September 2020 beschlossen:

In Anwendung von § 54 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003 werden in die evangelisch-reformierte Kirchenpflege Winterthur Seen für den Rest der Amtsdauer 2018 - 2022 in stiller Wahl per sofort als gewählt erklärt:

Als Mitglieder:

Bettina Eger, geb. 1984, Kindergarten-Lehrperson, Helmweg 15e, 8405 Winterthur

Adrian Fassbind, geb. 1966, dipl. Masch. Ing. FH, Helmweg 13b, 8405 Winterthur

Ursula Haupt, geb. 1954, ehem. Primarlehrerin (pensioniert), Kanzleistrasse 50, 8405 Winterthur

Peter Huber, geb. 1953, Kaufmann, Hulfteggstrasse 12, 8400 Winterthur

(Vorbehalt: Rechtskraft der Änderung der Kirchgemeindeordnung der Kirchgemeinde Winterthur Seen vom 8. Juli 2020)

Donat Tschuor, geb. 1968, Postangestellter, Kirchackerstrasse 32, 8405 Winterthur

Als Präsident:

Jürg Pfeiffer, geb. 1967, Berufsfachschullehrer, In der Halde 5, 8405 Winterthur

Gegen diesen Beschluss kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich, begründet und mit Antrag Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, erhoben werden.

29. September 2020

Stadtkanzlei Winterthur