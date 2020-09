Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 16. September 2020 beschlossen:

In Anwendung von § 54 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003 wird als Mitglied der Kreisschulpflege Veltheim-Wülflingen für den Rest der Amtsdauer 2018 - 2022 in stiller Wahl per sofort als gewählt erklärt:

Andreas Petrik, 1981, Jurist, Rudolfstrasse 13, 8400 Winterthur, Grüne

Gegen diesen Beschluss kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich, begründet und mit Antrag Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, erhoben werden.

24. September 2020

Stadtkanzlei Winterthur