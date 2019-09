Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 4. September 2019 beschlossen:

In Anwendung von § 54 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003 wird als Mitglied der Kreisschulpflege Stadt-Töss für den Rest der Amtsdauer 2018 - 2022 in stiller Wahl per sofort als gewählt erklärt:

Bettina Gasser Good, 1971, Kommunikations- und Kulturfachfrau, Jonas-Furrer-Strasse 56, 8400 Winterthur, SP

Gegen diesen Beschluss kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich, begründet und mit Antrag Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Winterthur, Hermann-Götzstrasse 26, 8400 Winterthur, erhoben werden.

17. September 2019

Stadtkanzlei Winterthur