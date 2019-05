Nach abgewiesenem Rekurs in oben genannter Sache hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 22. Mai 2019 beschlossen:

Die am 28. März 2018 (SR.18.208-1) beschlossene Anpassung der Grundgebühr für die Abwasserentsorgung wird per 1. Januar 2019 und die Anpassung des Mengenpreises per 1. Juli 2019 in Kraft gesetzt.

Der Beschluss kann eingesehen werden bei der Stadtkanzlei, Pionierstrasse 7, 8400 Winterthur, oder im Internet unter https://stadt.winterthur.ch/amtliche-publikationen.

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen seit Publikation schriftlich, begründet und mit Antrag beim Bezirksrat Winterthur, Hermann-Götzstrasse 26, 8400 Winterthur, Rekurs erhoben werden.

28. Mai 2019

Stadtkanzlei Winterthur