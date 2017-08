Informationen

Für die grössten Schulen in Winterthur finden Sie auf unserer Webseite eine Seite mit allen relevanten ÖV-Informationen zu den jeweiligen Standorten.

Kundenlenkung

Am Montag 21. August 2017 beginnt das neue Schuljahr. Von Montag, 21.8. bis Donnerstag, 24.8.2017 zwischen 7.15 und 8.30 Uhr sind Mitarbeitende von Stadtbus, verstärkt durch externe Personen, am Hauptbahnhof und am Bahnhof Oberwinterthur (nur Montag, 21.8. und Dienstag, 22.8.) vor Ort, um die Neuankömmlinge zu ihren Bussen zu lenken.