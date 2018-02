Als bedeutender Wirtschafts- und Bildungsstandort braucht Winterthur eine zukunftsfähige Infrastruktur. Der Stadtrat setzt sich dafür ein und überweist die Vorlage für ein flächendeckendes Glasfasernetz (Fibre to the Home ‹FTTH›) an den Grossen Gemeinderat. Dank dem, dass der Ausbau mit der Swisscom innerhalb der Stadtgrenzen eng koordiniert wird, kann erreicht werden, dass die Wartezeit vom ersten mit Glasfaser erschlossenen Quartier bis zum letzten sich höchstens über einige wenige Jahre erstreckt. Das letzte Wort hat das Volk.<br>