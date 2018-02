Ende Juli 2012 fuhren an der Binzhofstrasse in Zinzikon die Bagger auf. Dort entsteht in rund einem Jahr die Holzschnitzel-Heizzentrale Zinzikon, die im geplanten Schulhaus Zinzikon und den umliegenden Liegenschaften für umweltfreundliche Wärme sorgen wird. Stadtwerk Winterthur erstellt und betreibt die Anlage im Energie-Contracting-Verfahren.