In der Schweiz wird gegenwärtig diskutiert, ob Gewalt in der Erziehung – wie in anderen Ländern – ausdrücklich verboten werden soll. Wo fängt Gewalt gegenüber Kindern an? Was bedeutet Gewalt in der Erziehung für die betroffenen Kinder? Und was haben Fachpersonen aus Schule, Familienarbeit, Opferhilfe und Wissenschaft dazu für eine Einschätzung?