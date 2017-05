Vom 8. Mai bis zum 31. August 2017 ermöglicht «Bike4Car» schweizweit Interessierten, für eine Woche ein E-Bike zu testen. Mit der Aktion will myblueplanet der Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit bieten, eine klimafreundliche Alternative zum Auto auszuprobieren.

In Winterthur nehmen drei Velofachhändler teil und haben für den Sommer E-Bikes verschiedener Hersteller für «Bike4Car» reserviert. Ergänzt wird das Angebot auf Wunsch mit einem 4-monatigen Gratis-Testabo von Mobility Carsharing. Teilnehmen ist ganz einfach: Interessierte Teilnehmer suchen sich unter www.bike4car.ch ein Velofachgeschäft in der Nähe und melden sich entweder online oder direkt im Geschäft an.

Wie die Jahre zuvor unterstützt die Energiestadt Winterthur auch dieses Jahr die Aktion «Bike4Car».