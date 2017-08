Von der Idee zum Klimaschutzprojekt: bare Ware und KlimaLandsgemeinde laden ein zum Blick hinter die Kulissen

Bei einer Führung durch die Räumlichkeiten von bare Ware erfahren Sie, wie der verpackungsfreie Laden funktioniert und was es braucht, um die eigene Idee erfolgreich umzusetzen. Die Initiantinnen Adriana Puente und Iris Huber geben einen Einblick, was bei der Umsetzung für sie hilfreich war, welche Stolpersteine es gab, und vieles mehr.



bare Ware gewann an der KlimaLandsgemeinde 2016 den 1. Preis und damit Unterstützung in Höhe von CHF 5'000.- für die Umsetzung des Projekts. Carmen Günther, Projektleiterin der KlimaLandsgemeinde, informiert über Ziele und Hintergründe der KlimaLandsgemeinde. Sie erfahren, wie Sie am Wettbewerb teilnehmen können und worauf es ankommt, um Jury und Publikum zu überzeugen.



Bei einem kleinen Apéro haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klimaschutzidee mit anderen zu diskutieren, und finden allenfalls weitere Interessierte für ein gemeinsames Projekt. Die Anmeldefrist für die KlimaLandsgemeinde 2017 läuft noch bis zum 15. September 2017.



Zeit und Ort: Montag 4. September 2017, 18.00 Uhr bei bare Ware, Steinberggasse 29 in Winterthur.

Mitbringen: Wer ein eigenes Glas mitbringt, bekommt ein Freibier.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.