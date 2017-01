Die Feinstaubbelastung ist seit Freitag 20. Januar 2017 im Kanton Zürich stark angestiegen und an ersten Messstationen wurde der gesetzlich zulässige Wert von 50 µg/m3 im Tagesmittel überschritten. Das Wochenende brachte nur wenig Besserung. Seit Dienstag 25. Januar 2017 stieg die Belastung weiter an, so dass der Wert von 50 µg/m3 an vielen Stationen im Kanton Zürich überschritten wurde. Maximale Tagesmittelwerte lagen bei 76 µg/m3. Die einzelnen Stundenmittelwerte reichten vereinzelt über 100 µg/m3.

Die aktuellen Werte in Winterthur

Negative Auswirkungen solcher Smog-Episoden auf die Gesundheit betreffen insbesondere Personen mit bereits bestehenden Erkrankungen der Atemwege oder des Herz-Kreislaufsystems, welche eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands erleiden können. In solchen Fällen sollte man im Freien übermässige körperliche Anstrengungen vermeiden.

Aufgrund der Wetterprognose ist zu erwarten, dass die Wetterlage im Flachland unverändert anhält, bis die Ankunft einer Kaltfront aus Südwesten im Verlauf vom kommenden Sonntag 29. Januar die stabile bodennahe Atmosphäre aufbricht und ausräumt. Daher ist eine weiterhin hohe Feinstaubbelastung bis einschliesslich Samstag 28. Januar abzusehen. Von Sonntag auf Montag ist mit einer deutlich abnehmenden Feinstaubbelastung zu rechnen.

Information des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) vom 26. Januar 2016

