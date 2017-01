Über dem Mittelland liegt nicht nur eine Nebeldecke sondern auch dreckige Luft. Unter der Nebelschicht haben sich in den vergangenen Tagen die lokalen Abgase aus den Motorfahrzeugen und den Feuerungen stark angereichert. In den städtischen Zentren und in Siedlungen entlang von Hauptverkehrsachsen werden die Tagesgrenzwerte von Feinstaub und Stickoxid bereits an mehreren Orten überschritten. Leichte Entspannung brachte das vergangene Wochenende mit weniger lokalen Verkehrsemissionen. In den nächsten Tagen ist jedoch mit einer weiteren Verschlechterung der Luftqualität in den vom Hochnebel betroffen Gebieten zu rechnen. Oberhalb der Nebeldecke ist die Luftbelastung dank dem unbehinderten Luftaustausch deutlich besser.

