Am frühen Freitagmorgen (14.4.2017), kurz nach 2 Uhr, kam es in einem Club an der Unteren Vogelsangstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Männern.

Im Bereich der Toiletten kam es mutmasslich zu einem verbalen Disput zwischen den beiden Geschädigten und einer oder mehreren Personen. Kurze Zeit später wurde der eine 22-jährige Geschädigte durch eine Gruppe massiv tätlich angegangen. Ihm wurden mehrere Schläge ins Gesicht verpasst, wobei ihm Zähne ausgeschlagen wurden. Er erlitt zudem diverse Prellungen. Sein Begleiter, ebenfalls ein 22-Jähriger, wurde etwas später mutmasslich durch dieselbe Personengruppe attackiert. Dabei wurde er an der Nase und dem linken Ohr verletzt. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden.

Zeugenaufruf

Personen, die zum Vorfall bzw. zur Täterschaft oder zur Gruppe Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Telefon 052 267 51 52, zu melden.