Stationsstrasse / Zürcherstrasse - Reutgasse

Infolge umfangreicher Kanal- / und Werkleitungsarbeiten ist die Durchfahrt auf der Stationsstrasse zwischen Zelglistrasse und Reutgasse für Motorfahrzeuge nicht möglich. Das Einmünden von der Zürcherstrasse in die Stationsstrasse ist für Lastwagen und Gesellschaftswagen verboten. Für die Anwohnenden besteht die Möglichkeit via Zelgli- und Poststrasse ins Quartier zu gelangen. Die Wegfahrt aus dem Quartier muss via Agnesstrasse oder via Reutgasse erfolgen.

Dauer der Massnahme:

Dienstag, 18. April 2017 bis Freitag, 15. September 2017