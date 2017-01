Am Mittwochnachmittag (11.01.2017), kurz vor 16 Uhr, konnte die Stadtpolizei Winterthur zwei Jugendliche kontrollieren, welche sich unerlaubt Zutritt zum Skills Park am Lagerplatz verschafften. Es handelt sich um zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren. Sie wurden für weitere Ermittlungen auf die Wache verbracht. In den Effekten des 15-Jährigen konnte ein verbotener Gegenstand aufgefunden und bei beiden Jungen Deliktsgut sichergestellt werden.

Nach verschiedenen Ermittlungen stehen sie unter dringendem Tatverdacht gemeinsam mit vier gleichaltrigen Jugendlichen über 50 Diebstähle im Skills Parks verübt zu haben.

Zeugenaufruf

Personen, welche im Zeitraum zwischen dem 20.12.2016 und 11.01.2017 an der genannten Örtlichkeit bestohlen wurden, werden gebeten sich umgehend bei der Stadtpolizei Winterthur, Telefon 052 267 51 52, zu melden.