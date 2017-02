Winterthur

Die Stadtpolizei Winterthur verhaftete am Donnerstagmittag (2.2.2017) in der Innenstadt eine 19-jährige bulgarische Staatsangehörige. Sie wurde in flagranti beim Taschendiebstahl erwischt.

Nachdem eine Drittperson in einem Geschäft auf die Frau aufmerksam wurde, alarmierte sie sofort die Stadtpolizei Winterthur. Zivile Fahnder nahmen die Spur auf und beobachteten wie die Frau in einem Kleidergeschäft versuchte ein Portemonnaie aus einem Rucksack zu stehlen. Die Bulgarin konnte daraufhin verhaftet werden. Gegenüber der Polizei ist sie geständig und kommt noch für weitere Taschendiebstähle in Frage. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland.