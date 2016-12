Am Montagmittag (19.12.2016) beobachtete eine Zivilpatrouille der Stadtpolizei Winterthur einen Betäubungsmittelhandel in Wülflingen. Bei der anschliessenden Personenkontrolle stellte die Polizei bei einem Abnehmer Heroin und Kokain sicher. Die mutmassliche Händlerin wurde kurze Zeit später in einer nahegelegenen Wohnung festgenommen. In der Wohnung konnten zwei weitere Personen verhaftet werden. Sie stehen ebenfalls unter Verdacht mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Betäubungsmittelsuchhündin «Kira» erschnüffelte in der Wohnung über 800 Gramm Kokain und 500 Gramm Heroin sowie Streckmittel. Die Drogen wurden sichergestellt. Sie werden zur Anzeige gebracht. (lbi)