Winterthur

Am späteren Sonntagmittag (09.04.2017), kurz vor 18 Uhr, ereignete sich bei der Frauenfelder-/Hegistrasse eine Streifkollision zwischen einem 45-jährigen Fussgänger und einem E-Bike. Der E-Bike Fahrer zog sich dabei Verletzungen an einer Hand zu. Der Fussgänger wurde durch die Kollision nicht verletzt, erlitt aber danach einen Schwächeanfall. Am Fahrzeug entstand ein kleiner Sachschaden.



Das E-Bike fuhr von der Unterführung her, auf dem Radstreifen durch die Hegistrasse in Richtung Frauenfelderstrasse. Gleichzeitig überquerte der Fussgänger den Radstreifen. Dabei kam es zur Streifkollision.