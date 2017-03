Bild Legende:

Am Sonntagabend (19.3.2017) kam es auf der Oberseenerstrasse zu einem Selbstunfall. Der Lenker erlitt Schnittwunden am Arm.

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 25-jähriger Lenker mit seinem Personenwagen auf der Oberseenerstrasse in Richtung Tösstalstrasse. Auf der Höhe des Bacheggliweges musste er angeblich einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei geriet der 25-Jährige stark nach rechts und kollidierte ein parkiertes Fahrzeug. In der Folge wurde das parkierte Fahrzeug in ein weiteres abgestelltes Auto geschoben. Der Personenwagen des Unfallverursachers hingegen kippte durch den Aufprall auf die linke Seite und kam so zum Stillstand. Bei der anschliessenden Kontrolle des Lenkers stellte sich heraus, dass dieser sein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol gelenkt hatte. Es entstand erheblicher Sachschaden.